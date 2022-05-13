GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında flaş Luis Campos sözleri! "Var mıydı yok muydu belli değil"
A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, canlı yayında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Sarı kırmızılı kulüpten ayrılan Luis Campos hakkında da konuşan Çorlu, "Var mıydı yok muydu belli değil" dedi. Öte yandan Çorlu, Pasquale Sensibile ve Domenec Torrent'in geleceği hakkında da konuştu. İşte o sözler...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:48
Canlı yayında duyurdu! Burak Elmas'ın transfer kararı... 13 Mayıs 2022 | 12:00
02:20
Flaş Luis Campos sözleri! "Var mıydı yok muydu belli değil" 13 Mayıs 2022 | 12:00
19:05
Alexandru Cicaldau'dan flaş Fatih Terim sözleri: Onun sayesinde... 12 Mayıs 2022 | 12:00
02:46
Flaş Arda Turan sözleri! "Bir Nuri Şahin olamaz" 12 Mayıs 2022 | 12:00
01:06
Aslan'da seçim heyecanı! İşte son yaşananlar... 12 Mayıs 2022 | 12:00
02:09
Başkan kim olacak? Elmas, Özbek ve Aysal... 11 Mayıs 2022 | 12:00
00:33
Özbek adaylık sorusuna böyle yanıt verdi! 10 Mayıs 2022 | 12:00
01:53
Yıldız savaşları için flaş sözler! 09 Mayıs 2022 | 12:00