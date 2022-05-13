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GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında flaş Luis Campos sözleri! "Var mıydı yok muydu belli değil"

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, canlı yayında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Sarı kırmızılı kulüpten ayrılan Luis Campos hakkında da konuşan Çorlu, "Var mıydı yok muydu belli değil" dedi. Öte yandan Çorlu, Pasquale Sensibile ve Domenec Torrent'in geleceği hakkında da konuştu. İşte o sözler...

13 Mayıs 2022 | 08:59
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