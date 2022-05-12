Alexandru Cicaldau'dan flaş Fatih Terim sözleri: Onun sayesinde...
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı takımın Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Cicaldau, eski hocası Fatih Terim hakkında, "Futbolu ve hayatın kurallarını Hagi akademisinde öğrendim. Hagi olmasaydı buralarda olmazdım. Fatih Terim'e çok teşekkür ederim. Bana güvendi ve buraya aldırdı. Bana çok yardımcı oldu. Nicolo Barella ile benzer özelliklerimiz var. Benden üst seviyede bir oyuncu, Fatih Terim'in benzetmesi beni motive etti." ifadelerini kullandı. İşte Rumen futbolcunun o sözleri... (GS spor haberi)
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