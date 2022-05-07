GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında flaş iddia! Burak Elmas yeniden aday olacak
Galatasaray'da başkanlık seçimi süreci devam ediyor. 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde henüz Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk adaylıklarını açıklayan iki isim durumunda. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen şok bir iddia ortaya koydu. Tüzemen, "Burak Elmas yeniden aday olacak. Güçlü bir kadroyla aday olacak. Bana söylenenler bunlar. Burak Elmas'a yeniden aday ol diyenler var. Seçim 11 Haziran'da yapılır mı?" dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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