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GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında flaş Burak Elmas sözleri! "Messi'yi getirse yaranamayacak"

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Dindar, "Ben Sensibile ile daha göreve başlamadan bu kadar bardağın boş tarafından bakılmasını yadırgıyorum. Burak Elmas bir yapı kurdu. Şuan Galatasaray'ın bir vizyonu var. Ama başarısız bir model gibi gösteriliyor. Domenec Torrent, Luis Campos ve Sensibile 3'lüsünü biraz bekleme taraftarıyım. Ancak başkan şuan Messi'yi getirse yaranamayacak" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

19 Şubat 2022 | 09:02
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