GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında Domenec Torrent'e şok ifadeler! "Masal anlatıyor"
Süper Lig'in 33. haftasında oynanan maçta Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Gökhan Keskin mücadeleden sonra teknik direktör Domenec Torrent'i eleştirdi. Keskin, "Torrent'in düşüncesini merak ediyorum. Sürekli masal anlatıyor. O başka bir şey seyrediyor. Kendi seyrettiğini bize yutturmaya çalışıyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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