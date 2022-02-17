GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında açıkladı! "Göztepe maçında mağlup olsa bile yollar ayrılmayacak"
A Spor yorumcusu Serhan Türk, Galatasaray'ın gündemine ilişkin yorumlarda bulundu. Türk, "Galatasaray, Göztepe maçında mağlup olsa bile Torrent ile yollar ayrılmayacaktır" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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