GALATASARAY HABERLERİ - İşte Galatasaray'ın Gomis planı!
Süper Lig'in ilk haftasından bu yana gol bulma yollarında sorun yaşayan Galatasaray eski yıldızı Bafetimbi Gomis'i devre arası transfer döneminde takıma katmıştı. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, Gomis'in nasıl kullanılması gerektiğini açıkladı. Şahinoğlu, "Gomis, Galatasaray'a yüksek tempo kazandırsın diye alınmadı. Bitiricilik eksiğini kapatması için alındı. Orta sahaya destek, hücum pres gibi şeyler beklenmemeli. Taylan ve Berkan'dan birini çıkartıp Mostafa Mohamed'i orada dahil edebilirsiniz." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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