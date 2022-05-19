GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında açıkladı! "Dursun Özbek'in listesinde Okan Buruk var"
Galatasaray'da seçim süreci devam ediyor. Dursun Özbek'in adaylığını açıklaması beklenirken, yeni teknik direktör tartışmaları da sürüyor. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Dursun Özbek'in teknik direktör listesinin başındaki ismi açıkladı. Domaç, "Yaptığım istihbarata göre Dursun Özbek ve listesinin gündeminde Fatih Terim yok, Okan Buruk var." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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