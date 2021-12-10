GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan imalı açıklama! "İzin verilirse..."

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndan lider çıkmayı başardı. Başkan Burak Elmas, Lazio maçından sonra imalı açıklamalarda bulundu. Elmas, "Öncelikle oyunculara ve hocama teşekkür ederim. Türkiye için mücadele ediyoruz. Daha işimiz yeni başlıyor. Bazı şeylere rağmen Türkiye'yi temsil ediyoruz. Türkiye'de izin verilirse daha iyisini yapacağız." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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