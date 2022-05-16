GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan flaş Fatih Terim sözleri!
Galatasaray Başkanı Burak Elmas basın toplantısı düzenledi. Yaptığı açıklamalarda Elmas, önemli konulara değindi. Elmas, "İki adaya da seçim yapacağımı söylememe rağmen başka bir oyun başladı. Bütün taraflar oyunu başka bir yere çekmeye başladılar. Fatih Hoca konusunda doğru kararı, doğru zamanda verdiğimi düşünüyorum. Her ne kadar Fatih Hoca, ibrasızlık konusunda çalıştığını söylese de ben kendisini de koruma adına bu kararı almıştım." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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