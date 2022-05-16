GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Cicaldau ve Morutan eleştirisi! "Emre Akbaba'nın kramponları daha iyi oynar"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Adana Demirspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu sarı kırmızılı takımın iki Rumen futbolcusu Cicaldau ve Morutan'ı eleştirdi. Usta yorumcu, "Emre Akbaba'nın kramponları bu iki adamdan daha iyi oynar" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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