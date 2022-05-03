GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'a sert sözler! "Lüksü varmış gibi..."
Galatasaray'da olumsuz hava devam ediyor. Birçok belirsizliğin yaşandığı sarı kırmızılı kulüp 11 Haziran'da seçime gidecek. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Başkan Burak Elmas'ı eleştirdi. Korkmaz, "Atan ve tutan önemlidir. Gomis 37, Muslera 36 yaşında. Kim kuracak bu takımı? Sanki Galatasaray'ın lüksü varmış gibi seçim Haziran'da yapılacak. Neden 21 Mayıs değil? Mantıklı bir gerekçe yok. 12 Mayıs'ta pilav günü varmış. Pilavın üstüne kuru fasulye mi yapıyorsunuz takım mı kuruyorsunuz?" dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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