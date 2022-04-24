GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'a sert eleştiri! "Cicaldau ve Morutan'ın transferini açıklamalı"
Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda İzmir ekibi Altay'a konuk oldu. Sarı kırmızılı ekip zorlu maçı Kerem Aktürkoğlu'nun 8. dakikada attığı golle 1-0 kazanmayı başardı. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen maçtan sonra Burak Elmas'ı Cicaldau ve Morutan üzerinden eleştirdi. Tüzemen, "Burak Elmas ayrılmadan önce Rumen oyuncuların transferini açıklamalı. Nasıl 10 milyon euroya yapıldı. Biri İstanbul'da diğeri kulübede oturuyor. Bu işin perde arkası nedir?" dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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