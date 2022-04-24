GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş Eşref Hamamcıoğlu iddiası! "Bunu yapandan başkan mı olacak?"
Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Altay'ın konuğu oldu. Sarı kırmızılı ekip Kerem Aktürkoğlu'nun tek golüyle 1-0 kazandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu maçtan sonra Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu hakkında flaş bir iddia ortaya koydu. Toroğlu, "Eşref Hamamcıoğlu bir yerde yemek verdi. Normalde hesabı kendisinin vermesi lazım. Yemeği misafirlerine ödetiyor. Bu kişiden Galatasaray'a başkan mı olacak?" dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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