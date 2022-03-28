GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'a flaş Işıtan Gün eleştirisi! "Genel kurul ile zıtlaşırsan..."
Galatasaray'da yapılan kurullarda ibra edilmeyen Burak Elmas ve yönetimi devam edemeyecek. A Spor yorumcusu Haldun Domaç olağanüstü seçime gidecek olan sarı kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas'ı o sözlerle eleştirdi. Domaç, "Tutunduğun dallardan biri Işıtan Gün. Attığı tweetler, söylediği sözler ortadayken sen genel kurul karşısına Işıtan Gün'ün arkasında olduğunu söyledin. Ben Galatasaray camiasından şunu gördüm. Genel kurul ile zıtlaşma olmuyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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