GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas yönetimine sert sözler! "Bedelini ödediler"
Galatasaray olağanüstü seçime gidiyor. Yapılan kurullarda ibra edilmeyen Burak Elmas ve yönetimi Galatasaray'da devam edemeyecek. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Burak Elmas ve yönetimine sert sözler sarf etti. Aktan, "Burak Elmas karşımıza judodan anlayan birisini karşımıza koydu. Camia bunu kabul etmedi ve o ismin bedelini ödedi. Şimdi birlikte güzel bir loca alıp birlikte maç izleyebilirler." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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