GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Abdurrahim Albayrak sözleri! "Başkan seçmezler"
Galatasaray olağanüstü seçime gidiyor. Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmemesinin ardından ortaya çıkan durumda bazı isimler başkanlığa aday olabilir. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Abdurrahim Albayrak ismi üzerinden konuştu. Domaç, "Galatasaray genel kurulu Abdurrahim Albayrak'ı başkan seçmez. Yönetim içerisinde bulunur ama öyle bir şey yapmazlar." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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