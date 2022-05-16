GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas aday olacak mı? Satranç hamlesi...
Galatasaray'da seçim günü yaklaşıyor. Haziran ayında yapılacak seçim ile yeni başkan ve yönetimini belirleyecek Aslan'da Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk adaylılarını koydular. Mevcut Başkan Burak Elmas'ın aday olup olmayacağı konusunda A Spor yorumcusu Nevzat Dindar önemli açıklamalarda bulundu. Dindar, "Başkanın çevresi bile bunu bilmiyor. Bu bir satranç hamlesi. Sürekli olarak camianın ileri gelen isimleri de göz önünde bulunuyor. Toplantıda bu soru sorulacak. Yaptığı toplantılarda destek alamadı ama Galatasaray'da her şey 1 günde değişiyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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