GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas aday olacak mı? Resmen açıkladı!
Galatasaray Başkanı Burak Elmas basın toplantısı düzenledi. Yaptığı açıklamalarda Elmas, Haziran'da yapılacak seçimde aday olup olmayacağını açıkladı. Elmas, "11 Haziran'da yapılacak seçimde aday değilim." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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