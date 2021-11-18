GALATASARAY HABERLERİ - Bunu kimse beklemiyordu! Fernando Muslera...

Galatasaray, derbi hazırlıklarını sürdürüyor. Fenerbahçe derbisi öncesinde Uruguay milli takımına giden Fernando Muslera'nın Bolivya performansı eleştirildi. Yediği 3 gol ile kötü performansını devam ettiren tecrübeli file bekçisini A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan eleştirdi. Alpaslan, "Muslera bizi hayal kırıklığına uğratmaya devam ettiriyor. Bolivya maçında çok kötüydü. Sezon başından beri bir türlü toparlayamadı. Kaleden çok çıkıyor, sürekli yere yatıyor. Derbide daha basit oynaması lazım. Ama Muslera yine takımın yarısıdır." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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