18 Kasım 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
GALATASARAY HABERLERİ - Bunu kimse beklemiyordu! Fernando Muslera...
Galatasaray, derbi hazırlıklarını sürdürüyor. Fenerbahçe derbisi öncesinde Uruguay milli takımına giden Fernando Muslera'nın Bolivya performansı eleştirildi. Yediği 3 gol ile kötü performansını devam ettiren tecrübeli file bekçisini A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan eleştirdi. Alpaslan, "Muslera bizi hayal kırıklığına uğratmaya devam ettiriyor. Bolivya maçında çok kötüydü. Sezon başından beri bir türlü toparlayamadı. Kaleden çok çıkıyor, sürekli yere yatıyor. Derbide daha basit oynaması lazım. Ama Muslera yine takımın yarısıdır." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
18.11.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Cimbom Feghouli ile uzatıyor! İşte detaylar...
- Çarpıcı Milli Takım sözleri! "En çok değerli olan şey..."
- Uzundurukan: "Bir Şey Başarmış Değiliz" A Spor/ Spor Gündemi/ 17.11.2021
- Muslera maça damga vurdu! Yaptığı hatayla...
- Mehmet Yılmaz: ''Bu Maçta Bazı Şeyleri Toparladığımızı Düşünüyorum'' A Spor
- F.Bahçe'de yönetim harekete geçti! Derbiye özel prim
- Omar Elabdellaoui Sahalara Geri Dönüyor.Son Gelişmeler / A Spor / Spor Gündemi / 16.11.2021
- BB Erzurumspor'da Muzaffer Bilazer A Spor'a konuştu!
- Derbide forvet kim olacak? "Yüzde 51 ihtimalle..."
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...