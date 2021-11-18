18 Kasım 2021, Perşembe
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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a hücum önerisi! "Derbide can yakarlar"
Galatasaray, derbi öncesinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Hücum hattının nasıl olacağı merak edilen Galatasaray'da, Fatih Terim'in forveti henüz belli değil. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, olması gereken ismi açıkladı. Alpaslan, "Fenerbahçe 3'lü oynadığı için çabuk oyuncularla alt edebilirsiniz. Fenerbahçe'yi ne kadar süratli görsek bile tek hamlelik oyuncu çok. Halil-Kerem-Morutan 3'lüsü çok can yakar. Mostafa Mohamed, Fenerbahçe'nin savunması arasında kaybolur." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
18.11.2021
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