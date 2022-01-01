GALATASARAY HABERLERİ - Bir dönem kapanıyor! Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya veda...

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera sakatlığından ötürü bir süredir forma giyemiyor. Uruguaylı kalecinin sakatlıktan nasıl döneceği belli değil. Galatasaray yönetimi, tecrübeli file bekçisi ile yolları ayırmayı düşünüyor. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, yazdığı haberde Muslera ile yolların ayrılacağını söyledi. Dindar, "Muslera'nın martta sahalara dönmesi bekleniyor. Sözleşmesinin askıya alınması gündeme geldi ancak kulübün önüne yabancı kısıtlaması çıktı. Yönetim yabancı sayısını indirmek için Uruguaylı file bekçisi ile yolları ayırıp sezon sonunda tekrar bir sözleşme imzalayabilir." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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