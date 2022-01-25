GALATASARAY HABERLERİ - Başkan açıkladı! Okan Koçuk geri mi dönüyor?
Süper Lig'de düşme hattında bulunan Giresunspor'da başkan Hakan Kaarahmet, adı Galatasaray ile anılan Okan Kocuk konusunda flaş açıklamalarda bulundu. Karaahmet, "Galatasaray ile Okan Kocuk transferi üzerinde kulübün çıkarları doğrultusunda anlaşma zemini bulamadık." dedi.
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