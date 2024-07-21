GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz neden İngiltere'ye gitti? Transfer görüşmeleri...
Galatasaray'da gündem Barış Alper Yılmaz'ın geleceği. Milli futbolcu gösterdiği performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer listesine girdi. Son olarak yıldız futbolcu, EURO 2024'ün ardından İngiltere'de görülmüştü. A Spor yorumcusu Serhan Türk, Barış Alper'in neden Ada'da bulunduğunu açıkladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
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