Taraftarlardan Sacha Boey'e: Galatasaray'a geri dön! Fransız yıldızın cevabı şaşırttı
Son dakika spor haberi: Galatasaraylı bir taraftardan Sacha Boey'e flaş bir çağrı geldi. Sarı-kırmızılı taraftar, Fransız yıldızın takıma geri dönmesini istedi. Boey'in ise bu çağrıya 'Hayır' imasıyla kafa sallaması gündem oldu. İşte o anlar... (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:08
Taraftarlardan Boey'e 'Geri dön' çağrısı! Verdiği yanıt olay oldu 20 Temmuz 2024 | 12:00
13:19
Okan Buruk'tan sağ bek ve orta saha sözleri! 18 Temmuz 2024 | 12:00
01:37
Torreira: G.Saray'da her şeyi kazanmak istiyorum 17 Temmuz 2024 | 12:00
10:00
Sedat Tahiroğlu açıkladı! İşte Barış Alper'i isteyen Avrupa devi 13 Temmuz 2024 | 12:00
01:13
G.Saray'dan Batshuayi videosu! 02 Temmuz 2024 | 12:00
01:08
BAY'a teklif verildi mi? Dursun Özbek açıkladı! 28 Haziran 2024 | 12:00
02:15
G.Saray'dan Assignon için dev teklif 20 Haziran 2024 | 12:00
00:14
Michy Batshuayi Galatasaray'da! İşte sözleşme süresi 19 Haziran 2024 | 12:00