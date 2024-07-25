"Galatasaray turnayı gözünden vurdu" O isimden dikkat çeken yorum
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor. Transfer çalışmalarını da titizlikle yürüten sarı-kırmızılılar, Kopenhag'dan Elias Jelert'i kadrosuna kattı. Sağ bek mevkisini Danimarkalı oyuncuyla dolduran Galatasaray için, A Spor yorumcusu Mahmut Altparslan flaş bir yorumda bulundu. İşte detaylar...
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