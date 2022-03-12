GALATASARAY HABERLERİ - Barcelona maçı sonrası Marcao ve Nelsson'a övgü! "Değerlerine değer kattılar"
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Barcelona ile kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılı ekip Camp Nou'da oynanan maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından A Spor yorumcusu Taner Karaman, savunma oyuncuları Marcao ve Nelsson'a dikkat çekti. Karaman, "Değerlerine değer kattılar" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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