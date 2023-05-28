Galatasaray'da flaş Juan Mata kararı! Canlı yayında açıkladı
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray'da Juan Mata ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "Juan Mata, teknik heyetin içinde yer alacak ve transferlerde de rol oynayacak" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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