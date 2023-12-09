GALATASARAY HABERİ: Levent Tüzemen'den çarpıcı Angelino yorumu! "Ben olsam..."
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tüzemen, "Ben olsaydım Dubois’yı Başakşehir’e vermezdim, Angelino'yu da almazdım" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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