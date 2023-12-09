GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek açıkladı! Erden Timur istifa etti mi?
Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray'da, Başkan Vekili Erden Timur'un istifa ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, A Spor yorumcusu Levent Tüzemen'e konuştu ve iddialara son noktayı koydu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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