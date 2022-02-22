GALATASARAY HABERİ - Levent Tüzemen: Domenec Torrent bizimle alay mı ediyorsun?
Galatasaray'da Göztepe galibiyetinin ardından tartışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Levent Tüzemen yorumladı. Tüzemen, "Torrent bizimle alay mı ediyorsun? İlk yarı kötüydük diyorsan neden ikinci yarıya aynı başlıyorsun?" dedi.
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