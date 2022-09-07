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GALATASARAY HABERİ: Icardi transferi için flaş sözler! “Plajdan geliyor”

Galatasaray’ın Icardi transferine ilişkin A Spor yorumcusu Ümit Aktan değerlendirmelerde bulundu. Aktan, “Bu arkadaşımız plajdan geliyor anladığım kadarıyla. Ne kadar hazır gelecek, ne kadar sürede takıma uyum sağlayacak? Mutlaka kendine bakıp idman yapmıştır ama takım idmanı yapmamıştır. Okan Buruk’un başını ağrıtabilecek bir sorun…” ifadelerini kullandı.

07 Eylül 2022 | 09:21
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