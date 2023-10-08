GALATASARAY HABERİ: Barış Alper Yılmaz için çarpıcı sözler! "Torpilli..."
A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Antalyaspor - Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Korkmaz, "Barış Alper Yılmaz torpilli futbolcu gibiydi" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:29
Barış Alper için çarpıcı sözler! 08 Ekim 2023 | 12:00
04:31
Adam Buksa kart görmeli miydi? Toroğlu değerlendirdi! 07 Ekim 2023 | 12:00
01:03
"İlk yarıda o G.Saray yoktu" 07 Ekim 2023 | 12:00
00:57
G.Saray taraftarları maçı bekliyor! Manchester sarı-kırmızı 03 Ekim 2023 | 12:00
00:45
Manchester United maçının şifresini açıkladı! İşte o isimler 03 Ekim 2023 | 12:00
00:53
Pozisyon penaltı mı? Erman Toroğlu yorumladı 30 Eylül 2023 | 12:00
03:10
Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! "Futbol oynamıyor" 30 Eylül 2023 | 12:00
01:20
Galatasaray'ı bekleyen zorlu süreç! 29 Eylül 2023 | 12:00