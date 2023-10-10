GALATASRAY HABERLERİ - Flaş Mauro Icardi sözleri! "Messi'nin varlığı..."
Bu sezon gollerine kaldığı yerden devam eden Mauro Icardi, performansı ile izleyenleri büyülemeye devam ediyor. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, yıldız golcünün milli takıma çağırılmama sebebini açıkladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
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