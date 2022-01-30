Galatasaray Gomis ile anlaşmaya vardı! İşte tüm detaylar...
Son dakika transfer haberleri: Bafetimbi Gomis yeniden Galatasaray'da! Fransız futbolcunun transferine dair detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, "Galatasaray Gomis ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Önümüzdeki sezon için opsiyon var. " dedi. (GS spor haberleri)
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