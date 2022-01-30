GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Inaki Pena eleştirisi! "6 ay için..."
Galatasaray, Barcelona B takımının genç kalecisi Inaki Pena ile anlaşma sağlandı. Sarı kırmızılı ekip İspanyol kaleci ile 1 yabancı kontenjanını doldurmuş oldu. A Spor yorumcusu Bural Kural, bu transfer hakkında konuştu. Kural, "Takımında oynamamış bir kaleciden bahsediyoruz. Inaki Pena satın alınsaydı ve sonraki seneden itibaren kaleyi devralsaydı başka bir konuydu ama 6 ay için Muslera'yı bu isimle yedeklenmesine ben katılmıyorum." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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