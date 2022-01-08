08 Ocak 2022, Cumartesi
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Galatasaray - Giresunspor maçı sonrası Fatih Terim: Buna alışkın değilim
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Hoş değil, beklemediğim bir şeydi. O kadar alıştık ki kaleye gelen ilk topta gol yemeye. İlk golü yedikten sonra kırıldık, onun altından kalkamadık. Beraberliğe az da olsa yaklaştık. Ancak bugün iyi değildik, kötü oynadık. Üzgünüz. Ben Galatasaray'da buna alışkın değilim, Galatasaray hiç alışık değil. Çok bariz, basit golleri atamıyoruz, golcü dediğimiz oyuncularımız yoklar. " dedi.
08.01.2022
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