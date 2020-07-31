Savaş Çorlu: Maicon'un transferinden gelen para Kaan Ayhan'a harcanacak

Spor Ajansı programına katılan A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Galatasaray'ın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Çorlu, "Maicon'un transferinden gelen para Kaan Ayhan'a harcanacak" ifadelerini kullandı. Çorlu, ayrıca bu transferde flaş bir gelişmenin de olabileceğini belirtti.

ABONE OL