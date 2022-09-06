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Galatasaray Gaziantep maçında verilen penaltı doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı ve mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı. Mücadele sonrası A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, maçın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Sarı-kırmızılılar lehine verilen penaltı kararını yorumlayan Toroğlu, "Galatasaray lehine verilen penaltı kararı doğru." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

06 Eylül 2022 | 08:52
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