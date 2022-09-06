GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu değerlendirdi! Abdülkerim Bardakcı'nın ikinci sarı kartı doğru mu?
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar maçı 2-1 kazandı. Mücadelede A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Abdülkerim Bardakcı'nın gördüğü ikinci kırmızı kartı değerlendirdi. İşte Erman Toroğlu'nun yorumu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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