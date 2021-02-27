27 Şubat 2021, Cumartesi

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Galatasaray forması giyen Mostafa Mohamed transferinin detayları ortaya çıktı!

Son dakika Galatasaray haberleri: A Spor yorumcusu Serhan Türk, Galatasaray'ın gündemine dair çarpıcı ifadelerde bulundu. Türk, "Mustafa'nın performansı bazı kesimleri harekete geçirdi. Çıkan haberlerin maksatlı olduğunu düşünüyorum. Amaç futbolcunun motivasyonunu bozmak ve Galatasaray'ın giden tekerlerine çomak sokmak. 4 milyon Dolar ödendiği taktirde Galatasaray'ın oyuncusu." dedi. (GS spor haberleri)
27.02.2021
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