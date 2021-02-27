27 Şubat 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Galatasaray forması giyen Mostafa Mohamed transferinin detayları ortaya çıktı!
Son dakika Galatasaray haberleri: A Spor yorumcusu Serhan Türk, Galatasaray'ın gündemine dair çarpıcı ifadelerde bulundu. Türk, "Mustafa'nın performansı bazı kesimleri harekete geçirdi. Çıkan haberlerin maksatlı olduğunu düşünüyorum. Amaç futbolcunun motivasyonunu bozmak ve Galatasaray'ın giden tekerlerine çomak sokmak. 4 milyon Dolar ödendiği taktirde Galatasaray'ın oyuncusu." dedi. (GS spor haberleri)
27.02.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Boupendza Fenerbahçe'de!
- Mohamed transferinin detaylarını açıkladı!
- "F.Bahçe'de egosu yüksek oyuncular var"
- Süper Lig devine flaş Salih iddiası! "Gelirse şaşırmam..."
- Turgay Demir: "Erol Bulut, Fenerbahçe'de Rüşdünü İspat Etmeli Etmiş Durumda Değil" / Spor Ajansı
- Mohamed transferinin detaylarını açıkladı!
- Beşiktaş'a coşkulu karşılama!
- Süper Lig devine flaş Salih iddiası! "Gelirse şaşırmam..."
- Flaş Beşiktaş yorumu! "Süper Lig'in en zengin..."
Daha Fazla Gör
- Galatasaray - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tottenham - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
- Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?