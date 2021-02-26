Boupendza Galatasaray'a mı transfer oluyor?

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, 'Sabah Sporu' programında Galatasaray'ın transfer detaylarını açıkladı. Özcan, "Krasnodar'a transfer olmayan Boupendza'nın Galatasaray'a transferinin zor olduğunu düşünüyorum. Sarı-kırmızılıların aldığın kadar sat kuralı var." dedi. (GS spor haberleri)

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