Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya teklif geldi mi?

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, 'Maç Günü' programında Galatasaray'ın transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çorlu, "Taylan'ın kasığında ağrı vardı onun için oynamıyor. ne Taylan'a ne de Galatasaray'a gelen bir teklif yok." dedi. (GS spor haberleri)

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