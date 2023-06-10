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İşte Galatasaray'ın 2. ön eleme ve 3. ön eleme turlarındaki muhtemel rakipleri

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın 2. ön eleme ve 3.ön eleme turlarındaki muhtemel rakiplerinin detaylı istatistikleri belli oldu.

10 Haziran 2023 | 09:53
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