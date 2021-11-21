21 Kasım 2021, Pazar
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GALATASARAY FENERBAHÇE HABERLERİ - Burak Elmas açıkladı! G.Saray'dan flaş hamle
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'ye karşı kendi evinde 2-1 mağlup oldu. Maç sonunda Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas basın toplantısına katıldı. Elmas "Yarın TFF'den randevu isteyerek TFF'ye gideceğim. Ayrıca MHK Başkanı'nın da katılmasını isteyeceğim ve Halil Umut Meler'in maç raporunun açıklanmasını isteyeceğim. Zaten bazı hakemlerin raporlarını bazı kulüplere el altından veriyorlar." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
21.11.2021
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