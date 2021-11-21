GALATASARAY FENERBAHÇE HABERLERİ - Burak Elmas'tan flaş TFF yetkilisi sözleri!

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'ye karşı 2-1 mağlup oldu. Maç sonunda Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas basın toplantısına katıldı. Elmas "Bugün Galatasaray'ın stadına gelen yetkili, nasıl davranacağını bilmeyen bir yetkiliydi. Stadımızda nasıl davranacağını bilmeyen Federasyon üyelerini göndermeyin bir daha." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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