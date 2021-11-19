19 Kasım 2021, Cuma
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde flaş değişiklik! Feghouli ve Morutan...
Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-kırmızılılarda yaşanan son detayları A Spor yorumcusu Mehmet Özcan aktardı. Özcan, "Aldığım bilgilere göre Halil ve Mohamed ön tarafta birlikte oynayacak. Feghouli ya da Morutan maça kulübede başlayacak. " dedi. (GS spor haberleri)
19.11.2021
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