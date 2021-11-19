Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde flaş değişiklik! Feghouli ve Morutan...

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-kırmızılılarda yaşanan son detayları A Spor yorumcusu Mehmet Özcan aktardı. Özcan, "Aldığım bilgilere göre Halil ve Mohamed ön tarafta birlikte oynayacak. Feghouli ya da Morutan maça kulübede başlayacak. " dedi. (GS spor haberleri)

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