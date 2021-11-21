Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi flaş yorum!

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in sahaya nasıl bir 11 ile çıkacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Nevzat Dindar aktardı. Dindar, "Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim forvette Mohamed'i tercih edecek ona yakın olarak ise Halil Dervişoğlu'na şans verecek." dedi. (GS spor haberleri)

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