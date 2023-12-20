Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | GALATASARAY KARAGÜMRÜK İZLE
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Vavacars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3 puanla ayrılıp Fenerbahçe derbisi öncesi kayıp yaşamak istemiyor. Peki; Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? A Spor muhabiri Emre Kaplan, mücadele öncesi tüm detayları açıkladı...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:29
İşte G.Saray - Karagümrük maçına dair tüm detaylar! 20 Aralık 2023 | 12:00
00:44
"Devre arasında ayrılacak" 20 Aralık 2023 | 12:00
02:13
Metin Öztürk'ten Avrupa Ligi sözleri! "Kolay bir kura gibi ama..." 19 Aralık 2023 | 12:00
05:14
Türkiye'de Yılın Sporcusu Mauro Icardi seçildi! 18 Aralık 2023 | 12:00
01:38
G.Saray K.Gümrük maçında böyle oynayacak! 18 Aralık 2023 | 12:00
01:25
"G.Saray'ı zorlu bir süreç bekliyor" 17 Aralık 2023 | 12:00
00:53
"O yıldıza ciddi teklifler var" 16 Aralık 2023 | 12:00
02:01
Icardi'de büyük düşüş! Sakatlık sonrası dibe vurdu 15 Aralık 2023 | 12:00