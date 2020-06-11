11 Haziran 2020, Perşembe

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Galatasaray Çaykur Rizespor maçına hazır

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray'da futbolcuların fiziksel durumu teknik direktör Fatih Terim'i memnun etti.
11.06.2020
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